Эндокринолог рассказал о правилах применения препаратов для снижения веса

Препараты для снижения веса необходимо применять под наблюдением врача и не менять самостоятельно дозировку. Об этом предупредил эндокринолог, доктор медицинских наук Антон Ершов.

По данным Минздрава, в России диабетом болеют 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. Число пациентов растет в основном за счет диабета второго типа, при котором клетки организма перестают реагировать на вырабатываемый инсулин.

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