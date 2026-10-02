02 октября, 18:30Общество
Эндокринолог рассказал о правилах применения препаратов для снижения веса
Препараты для снижения веса необходимо применять под наблюдением врача и не менять самостоятельно дозировку. Об этом предупредил эндокринолог, доктор медицинских наук Антон Ершов.
По данным Минздрава, в России диабетом болеют 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. Число пациентов растет в основном за счет диабета второго типа, при котором клетки организма перестают реагировать на вырабатываемый инсулин.
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