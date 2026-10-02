Жители дома в Крылатском сообщили о постоянном движеним курьеров у подъезда

Жители дома в Крылатском пожаловались на постоянное движение курьеров возле подъезда после установки зарядной станции для мопедов. По словам местных, сотрудники службы доставки круглосуточно меняют аккумуляторы в установленном рядом боксе.

Кроме того, жильцы опасаются за пожарную безопасность. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко отметил, что при интенсивной эксплуатации повреждение аккумулятора может повысить вероятность его самовозгорания.

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