В Москве 3 и 4 октября введут ограничения движения из-за полумарафона

В выходные, 3 и 4 октября, в Москве пройдет беговой полумарафон "Моя столица". Старт и финиш спортсменов будут находиться на Университетской площади. Для безопасности участников в городе введут ограничения движения.

В субботу с 08:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от проспекта Вернадского до дома 2, а до 16:00 – от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Основные ограничения будут действовать в воскресенье и затронут в том числе мосты и набережные.

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