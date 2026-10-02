Сварщики обогнали IT-специалистов по размеру зарплаты в 2026 году

Сварщики обогнали IT-пециалистов по размеру зарплаты в 2026 году. Экономисты объясняют уровень дохода дефицитностью профессии и ее влиянием на непрерывность работы бизнеса.

В Москве сварщики с разрядом получают от 360 тысяч рублей, в регионах их зарплата начинается от 240 тысяч рублей. Доходы от 200 тысяч рублей и выше получают также электрики и другие технические специалисты.

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