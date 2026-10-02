Сборная Португалии без Роналду обыграла команду Дании в турнире Лиги наций

Сборная Португалии обыграла команду Дании со счетом 4:2 в матче Лиги наций. Криштиану Роналду пропустил игру, покинув расположение национальной команды накануне встречи.

Для португальцев это вторая победа подряд без Роналду. Нападающий заявил, что позже расскажет о причинах своего решения.

За самовольный уход из расположения сборной Роналду может грозить штраф и дисквалификация сроком до 6 месяцев. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

