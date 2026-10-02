Собянин сообщил о завершении сезона работы городских фонтанов в Москве

В Москве подходит к концу сезон фонтанов. Уже 2 октября их начнут готовить к зиме. Об этом написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Специалисты сольют из чаш воду, очистят поверхности и скульптурные композиции. Они проверят инженерное оборудование. Потом фонтаны законсервируют до следующего сезона.

Мэр отметил, что московские фонтаны – это одна из визитных карточек столицы. Именно поэтому много внимания уделяют не только их бесперебойной работе, но и внешнему виду.

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