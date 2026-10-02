Сервис "Велобайк" в Москве запустил зимнее хранение велосипедов. Сдать их на склад проката можно вплоть до 30 апреля 2027 года. Специалисты присмотрят за велосипедом, а перед возвращением отмоют и подкачают колеса.

Транспорт можно привезти на склад самому и позже забрать, когда потеплеет, или поручить все сервису. Тогда его заберут и вернут прямо к началу следующего сезона. Заявку можно оставить на сайте "Велобайка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.