Аэропорт Шереметьево сообщил о штатном выполнении рейсов из Турции. В гавани подчеркнули, что стабильно обеспечивают обслуживание российских и зарубежных рейсов на вылет и прилет по плановому расписанию.

На 3 сентября отмененных рейсов из Анталии и Стамбула нет. Специалисты рекомендуют пассажирам перед поездкой в аэропорт проверять актуальный статус своего рейса на сайте автокомпании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.