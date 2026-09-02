Управляющая компания обвинила владельцев квартир в затоплении паркинга в Мытищах

Управляющая компания обвинила владельцев квартир в неправильной эксплуатации коммуникаций после очередного затопления подземного паркинга в Мытищах. По словам собственников, вода регулярно поступает в парковку прямо из канализации.

Жители неоднократно обращались в управляющую компанию и просили устранить протечки. Накануне вечером обслуживающая организация предупредила жителей об очередном засоре в трубах и попросила не пользоваться водой.

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