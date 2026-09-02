02 сентября, 14:15Происшествия
Жители дома на Карамышевской набережной пожаловались на регулярные затопления паркинга
Жители дома на Карамышевской набережной пожаловались на регулярные затопления подземного паркинга. По их словам, подобные ситуации происходят раз в несколько месяцев.
Очередная авария произошла накануне вечером, когда сразу несколько этажей парковки начало заливать водой. Жители вызвали аварийную службу, но ремонтная бригада не смогла сразу установить причину протечки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.