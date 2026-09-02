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02 сентября, 08:00

Спорт

Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

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Москвичи смогут заняться футболом и настольным теннисом на крышах районных центров

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные тренировки. В среду, 2 сентября, в 19:00 на крышах районных центров пройдет занятие по танцевальному фитнесу, в 19:30 состоится бег в парках и в олимпийском комплексе "Лужники".

Танцевальным спортом можно заняться в 19:00 в спортивном клубе "На Лодочной". В 14:45 пройдет тренировка по плаванию в спортивном комплексе "Южнопортовый". В 16:00 в клубе "На Лодочной" проведут занятие по скандинавской ходьбе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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