Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные тренировки. В среду, 2 сентября, в 19:00 на крышах районных центров пройдет занятие по танцевальному фитнесу, в 19:30 состоится бег в парках и в олимпийском комплексе "Лужники".

Танцевальным спортом можно заняться в 19:00 в спортивном клубе "На Лодочной". В 14:45 пройдет тренировка по плаванию в спортивном комплексе "Южнопортовый". В 16:00 в клубе "На Лодочной" проведут занятие по скандинавской ходьбе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.