Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Президент прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы в связи с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

По словам российского лидера, Берлин не предоставил доказательств причастности России к инциденту. Происходящее Путин назвал необходимостью противостоять "агрессивной России". Также президент заявил, что указ о защите объектов критической инфраструктуры не предполагает национализации.

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