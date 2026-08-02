02 августа, 22:15Транспорт
С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила провоза багажа в такси и автобусах
С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила провоза багажа в такси, автобусах и трамваях. Это следует из приказа Минтранса. Появятся несколько новых способов оплаты.
Кроме того, в новом учебном году в российские школы планируют пойти почти 18 миллионов детей. В их числе полтора миллиона первоклассников. По всей стране будет работать 38 тысяч школ.
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