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02 августа, 22:15

Транспорт

С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила провоза багажа в такси и автобусах

С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила провоза багажа в такси и автобусах

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С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила провоза багажа в такси, автобусах и трамваях. Это следует из приказа Минтранса. Появятся несколько новых способов оплаты.

Кроме того, в новом учебном году в российские школы планируют пойти почти 18 миллионов детей. В их числе полтора миллиона первоклассников. По всей стране будет работать 38 тысяч школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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