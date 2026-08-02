Мероприятия проекта "Лето в Москве" будут проходить в столице еще месяц. Проект охватил весь город, в том числе городские парки. В этом сезоне локаций стало еще больше.

Там все желающие могут найти для себя занятие на любой вкус: от спортивных тренировок и других активностей до спокойного отдыха. Например, можно посетить кинотеатры под открытым небом или мастер-классы в лесной библиотеке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.