Несколько важных событий отметят в Москве 2 августа. ВДНХ празднует 87-летие: к юбилею подготовили программу с автофестивалем "ПроДвижение", экскурсиями и тематическими площадками.

В саду "Эрмитаж" продолжается Тайский фестиваль с национальной музыкой, танцами, показами и гастрономической зоной. У храма Ильи Пророка на Ильинке по традиции собираются десантники: 2 августа в России отмечают Ильин день и День ВДВ.

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