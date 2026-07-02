Собянин: улицы в квартале "СберСити" получили названия

Улицы в строящемся квартале "СберСити" на территории микрорайона Рублево-Архангельское получили названия. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. В квартале появятся улицы Голицына, Юсупова, Бове, Штиглица и Канкрина, а также улицы Мечты, Петергофская, Банковый Мыс и бульвар Манжерок.

Проект комплексного развития Рублево-Архангельского охватывает площадь более 460 гектаров. В планах строительство порядка 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальные объекты и офисы. В 2027 году в "СберСити" откроется одноименная станция метро в составе новой Рублево-Архангельской линии.

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