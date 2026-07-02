Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 17:30

Мэр Москвы

Собянин: улицы в квартале "СберСити" получили названия

Собянин: улицы в квартале "СберСити" получили названия

Собянин: реконструкция школы на Челябинской улице завершится к сентябрю

Собянин: в Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга

Сергей Собянин продлил льготный статус технопарку "Модуль" на 10 лет

Собянин: центр "Шишкин Лес" станет новой точкой притяжения для жителей ТиНАО

Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском районе откроется 1 сентября

Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском откроется 1 сентября

Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

Собянин: жители 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации

Собянин: в здании веерного депо откроется новое общественное пространство

Улицы в строящемся квартале "СберСити" на территории микрорайона Рублево-Архангельское получили названия. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. В квартале появятся улицы Голицына, Юсупова, Бове, Штиглица и Канкрина, а также улицы Мечты, Петергофская, Банковый Мыс и бульвар Манжерок.

Проект комплексного развития Рублево-Архангельского охватывает площадь более 460 гектаров. В планах строительство порядка 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальные объекты и офисы. В 2027 году в "СберСити" откроется одноименная станция метро в составе новой Рублево-Архангельской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика