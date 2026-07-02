Температура воздуха в Москве 2 июля превысит климатическую норму на 7–8 градусов и достигнет 29–32 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, 2 июля может стать самым жарким днем в текущем сезоне.

В течение дня инициатива на синоптической карте перейдет от Азовского антициклона к теплому сектору Североатлантического циклона с центром над Финским заливом. Ожидается переменная облачность, вечером на горизонте появятся кучево-дождевые облака высотой до 11–12 километров.

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