Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за риска пожаров

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за высокого риска пожаров. Москва переживает самый жаркий день недели, синоптики прогнозируют до 32 градусов 2 июля.

3 июля температура не превысит 25 градусов. На юге области может сохраниться 30-градусная жара. В выходные ожидаются облачность и дожди: 4 июля – максимум 25 градусов, 5 июля – 20–23 градуса.

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