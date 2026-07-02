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Новости

02 июля, 07:45

Общество

Красивые телефонные номера выдадут выпускникам, получившим 200 баллов на ЕГЭ

Красивые телефонные номера выдадут выпускникам, получившим 200 баллов на ЕГЭ

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Отличившиеся на ЕГЭ школьники получат необычный подарок. Выпускники, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, станут обладателями красивых телефонных номеров с комбинацией из трех пятерок. Акция продлится до конца 2026 года, сообщили в Минпросвещения РФ.

В этом году максимальное число баллов по двум предметам набрали 933 выпускника. 300 баллов получили 76 учащихся, 400 баллов – 8 человек. Рекордные 500 баллов впервые в истории ЕГЭ набрала московская школьница Екатерина Малкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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