02 июля, 07:45Общество
Красивые телефонные номера выдадут выпускникам, получившим 200 баллов на ЕГЭ
Отличившиеся на ЕГЭ школьники получат необычный подарок. Выпускники, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, станут обладателями красивых телефонных номеров с комбинацией из трех пятерок. Акция продлится до конца 2026 года, сообщили в Минпросвещения РФ.
В этом году максимальное число баллов по двум предметам набрали 933 выпускника. 300 баллов получили 76 учащихся, 400 баллов – 8 человек. Рекордные 500 баллов впервые в истории ЕГЭ набрала московская школьница Екатерина Малкова.
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