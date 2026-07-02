В "Яндекс Go" сообщили, что цены на такси в Москве не выросли

"Яндекс Такси" не фиксирует системного роста цен или оттока водителей в Москве из-за ситуации с топливом. Об этом сообщила представитель пресс-службы "Яндекс.Go" Анастасия Барчук

При этом она отметила, что в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. В связи с этим с региональными властями и сетями АЗС ведутся переговоры об увеличении лимита топлива для такси.

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