02 июля, 07:15Транспорт
В "Яндекс Go" сообщили, что цены на такси в Москве не выросли
"Яндекс Такси" не фиксирует системного роста цен или оттока водителей в Москве из-за ситуации с топливом. Об этом сообщила представитель пресс-службы "Яндекс.Go" Анастасия Барчук
При этом она отметила, что в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. В связи с этим с региональными властями и сетями АЗС ведутся переговоры об увеличении лимита топлива для такси.
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