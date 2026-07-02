График движения поездов изменится на МЦД-3

График движения на МЦД-3 изменится в период с 3 по 5 июля. Это нужно для проведения работ на путях в районе станции Зеленоград-Крюково.

С 23:00 до 11:00 на Ленинградском направлении поезда будут курсировать с 30-минутными интервалами. Часть рейсов со стороны Ипподрома будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Ховрино и Сходня. Некоторые станции поезда будут проезжать без остановок. На Казанском направлении интервалы движения также будут увеличены.

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