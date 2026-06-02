Отравившаяся роллами семья из Москвы потребовала у ресторана 1 млн рублей

Отравившаяся роллами семья из Москвы потребовала у ресторана 1 миллион рублей. В эту сумму включили стоимость заказа, расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда. Жалобу отправили в Роспотребнадзор.

Симптомы отравления настигли московскую семью почти сразу после ужина роллами из доставки. Больше всего пострадал ребенок. В первые дни девочка находилась дома под наблюдением врачей, но становилось только хуже. Лабораторные анализы подтвердили сальмонеллу, ребенка госпитализировали.

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