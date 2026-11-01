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01 ноября, 23:30

Спорт

"Спартак" разгромил "Локомотив" со счетом 4:0 в 13-м туре РПЛ

"Спартак" разгромил "Локомотив" со счетом 4:0 в 13-м туре РПЛ

"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 4:0

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"Спартак" одержал разгромную победу над "Локомотивом" в столичном дерби – матч 13-го тура РПЛ завершился со счетом 4:0. Для красно-белых эта игра была знаковой: в последний раз на "РЖД Арене" они выигрывали у хозяев только в 2019 году.

В турнирной таблице "Спартак" поднялся на четвертое место, а "Локомотив" опустился на 14-е. Беспобедная серия железнодорожников теперь насчитывает пять матчей, из которых только одна ничья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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