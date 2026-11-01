У метро "Планерная" 2 ноября автобусы изменят маршруты из-за стройки

В понедельник, 2 ноября, у метро "Планерная" введут ограничения для автобусов: с 07:00 до 09:00 они не будут останавливаться у станции и пойдут по улицам Свободы и Фомичевой.

Причина – строительные работы. Также временно закроют первый вход станции. Ограничения будут действовать только в понедельник и вторник, 3 ноября, их стоит учитывать при планировании поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

