01 ноября, 21:15Транспорт
У метро "Планерная" 2 ноября автобусы изменят маршруты из-за стройки
В понедельник, 2 ноября, у метро "Планерная" введут ограничения для автобусов: с 07:00 до 09:00 они не будут останавливаться у станции и пойдут по улицам Свободы и Фомичевой.
Причина – строительные работы. Также временно закроют первый вход станции. Ограничения будут действовать только в понедельник и вторник, 3 ноября, их стоит учитывать при планировании поездок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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