Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

В Подмосковье выявили новый случай оспы обезьян – 38-летнего мужчину госпитализировали в Домодедовскую больницу, его состояние удовлетворительное. Это уже третий такой пациент за последний месяц и восьмой за два года. В середине октября оспу обезьян диагностировали пятерым пациентам Боткинской больницы в Санкт-Петербурге.

Первый снег в Москве ожидается уже в среду, 4 ноября, а вся неделя будет неустойчивой – с резкими перепадами температуры, снегом и дождем. Из-за прогноза сезон уличных веранд закрыли, и кафе перешли на зимний режим. По словам синоптика Евгения Тишковца, среднемесячная температура ноября превысит норму на 2 градуса, осадков выпадет около нормы, а метеорологическая зима наступит во второй половине месяца.

Москва стала лидером по росту спроса на биологически активные добавки – за год спрос вырос на 62%. За 9 месяцев купили почти 44 миллиона упаковок, что на четверть больше, чем годом ранее, при этом спрос на лекарственные витаминные комплексы упал почти на 9%.

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