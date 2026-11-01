Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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01 ноября, 14:15

Общество

Ноябрь в Москве может оказаться на 2 градуса теплее нормы

Ноябрь в Москве может оказаться на 2 градуса теплее нормы

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Температура воздуха в Москве в ноябре может превысить климатическую норму на 2 градуса. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом количество осадков ожидается около нормы, примерно 52 миллиметра за месяц. Наступление метеорологической зимы, под которой понимается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений, прогнозируется во второй половине ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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