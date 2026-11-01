С 1 ноября в России вступают в силу несколько нововведений

С 1 ноября в России начинают действовать новые правила, которые затронут пенсионеров, иностранных граждан, покупателей и бизнес. В частности, штрафы теперь можно будет оплачивать через государственные электронные сервисы и банковские приложения.

Кроме того, пересчитают пенсионные доплаты бывшим гражданским летчикам и работникам угольной отрасли. Новые правила маркировки начнут действовать для молочной продукции и растительных масел. Маркировать упаковку также должны будут импортеры некоторых удобрений.

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