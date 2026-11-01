Более 500 человек задержали на массовых акциях во Франции

Более 500 человек задержали во Франции на массовых акциях против роста цен. По данным властей, 31 октября на улицы по всей стране вышли 320 тысяч человек, в том числе 70 тысяч в Париже.

Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, один сотрудник полиции получил ранение. Правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения также произошли в Марселе и Тулузе. Протесты продолжили серию беспорядков, которые проходили 17 и 24 октября. Самой массовой стала первая акция, собравшая около 550 тысяч участников.

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