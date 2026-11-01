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01 ноября, 09:15

Происшествия

Более 500 человек задержали на массовых акциях во Франции

Более 500 человек задержали на массовых акциях во Франции

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Более 500 человек задержали во Франции на массовых акциях против роста цен. По данным властей, 31 октября на улицы по всей стране вышли 320 тысяч человек, в том числе 70 тысяч в Париже.

Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, один сотрудник полиции получил ранение. Правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Столкновения также произошли в Марселе и Тулузе. Протесты продолжили серию беспорядков, которые проходили 17 и 24 октября. Самой массовой стала первая акция, собравшая около 550 тысяч участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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