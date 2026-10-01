В Петербурге загорелся исторический особняк К. Л. Миллера

Крупный пожар произошел в историческом особняке рядом с Исаакиевской площадью в Петербурге. Огонь распространился на 3 верхних этажа здания, рушатся крыша и перекрытия. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, на месте работают 125 человек и 25 единиц техники. Пожару присвоили 3 ранг сложности из 5.

Особняк известен как доходный дом Миллера по фамилии последних дореволюционных владельцев. Здание возвели в XVIII веке и неоднократно перестраивали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.