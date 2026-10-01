СК предложил запретить электросамокаты для детей младше 16 лет

Следственный комитет предложил приравнять средства индивидуальной мобильности (СИМ) к транспортным средствам и ввести специальные права для управления ими. Ведомство также выступило за запрет использования электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес для детей младше 16 лет, а также за запрет движения СИМ по тротуарам и пешеходным зонам.

Сейчас пользоваться такими средствами передвижения с электродвигателем разрешено детям с 7 лет, а подросткам с 14 лет – в том числе по проезжей части и обочине при соблюдении установленных правил.

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