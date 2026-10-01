Движение в Москве ограничат 3–4 октября из-за полумарафона

В предстоящие выходные, 3 и 4 октября, в Москве ограничат движение транспорта. В субботу движение ограничат на отдельных участках улицы Косыгина. 4 октября ограничения будут действовать на участках набережных, улиц Косыгина и Лужники, Мичуринского и Вернадского проспектов, Воробьевского шоссе, а также Бородинского моста и моста Лужники в сторону центра.

До 22:00 4 октября также закрыт проезд по Университетской площади и на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Ограничения связаны с проведением полумарафона "Моя столица".

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