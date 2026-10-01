Уличные музыканты могут выступить на открытых площадках в Москве

В Москве работают специальные площадки, где музыканты могут выступать перед публикой и находить своих слушателей. Некоторые артисты благодаря таким выступлениям развивают блоги, выпускают собственные песни и получают приглашения на мероприятия.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в качестве примера привел Ваню Дмитриенко, который выступал на Старом Арбате до начала профессиональной карьеры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.