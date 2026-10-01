01 октября, 12:15Транспорт
Эксперт выступила против введения водительских прав для управления электросамокатом
Введение водительских прав для управления электросамокатом является избыточной мерой. Об этом заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
По ее словам, нельзя приравнивать управление электросамокатом к управлению автомобилем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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