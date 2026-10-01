Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в МАХ.

Собянин отметил, что этот день – еще одна возможность поблагодарить старшее поколение за любовь, заботу и доброту, воспитание детей и внуков, а также большой вклад в развитие города.

Мэр пожелал москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

