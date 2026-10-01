Эксперт рассказал, как помочь выпавшему из гнезда бельчонку

Помочь выпавшему из гнезда бельчонку можно, аккуратно положив его в хорошо проветриваемую коробку. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

При этом брать животное голыми руками не стоит, поскольку белка может поцарапать или укусить человека и переносить бешенство. Для этого можно использовать кофту или шарф.

Специалисты отмечают, что сезон "белкопада" в Москве – естественный этап взросления и расселения бельчат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.