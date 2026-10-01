Минздрав РФ зарегистрировал отечественную вакцину от аллергии на пыльцу

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу "Аллергарда". В ее основе не натуральный экстракт, а искусственно созданный белок, который должен помочь иммунной системе лучше реагировать на препарат.

Клинические испытания подтвердили безопасность вакцины и ее хорошую переносимость. Препарат предназначен для пациентов старше 18 лет. Курс лечения состоит из пяти подкожных инъекций.

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