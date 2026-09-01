Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 сентября

Авария произошла на проспекте Мира в районе дома 123. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено.

До конца дня в столице возможен дождь. По прогнозам, в городе выпадет до 5 литров воды на метр. В Дептрансе призвали столичных водителей быть максимально осторожными за рулем.

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