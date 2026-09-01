Ученики рассказали о новой школе № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе

Школа № 1520 имени Капцовых открылась после ремонта в Пресненском районе. Ученики отметили просторные и светлые коридоры, обновленный дизайн, новые парты и специализированные кабинеты, в том числе кабинет химии.

1 сентября в Москве открыли 100 школ после реконструкции по программе "Моя школа". Всего к началу учебного года построили или реконструировали 145 образовательных учреждений.

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