Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 22:15

Общество

Ученики рассказали о новой школе № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе

Ученики рассказали о новой школе № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе

Зрители Москвы 24 поделились кадрами с линеек 1 сентября

Эксперт оценил риски внедрения уроков киберспорта в российских школах

В Москве открыли 145 образовательных учреждений к 1 сентября

Столичная школа № 109 получила новый корпус в прошлом году

Первый профильный класс Российского военно-исторического общества открыли в Москве

Эксперт рассказала о нововведениях в школах России с 1 сентября

Уроки киберспорта могут появиться в российских школах

Сергей Собянин сообщил об открытии 100 обновленных школьных зданий

Телезрители Москвы 24 прислали кадры нарядных школьников с праздничных линеек

Школа № 1520 имени Капцовых открылась после ремонта в Пресненском районе. Ученики отметили просторные и светлые коридоры, обновленный дизайн, новые парты и специализированные кабинеты, в том числе кабинет химии.

1 сентября в Москве открыли 100 школ после реконструкции по программе "Моя школа". Всего к началу учебного года построили или реконструировали 145 образовательных учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоМария АнтроповаНаиль Губаев

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика