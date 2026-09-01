Почти 250 тыс москвичей посетили дни открытых дверей в школах

Почти 250 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных зданиях школ. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, там полностью трансформировали образовательные пространства с учетом новых форматов обучения.

Увидеть результат этой работы смогли все желающие. Гости не просто осмотрели современные пространства, но и познакомились с возможностями для учебы, спорта, творчества и исследований. Во вторник, 1 сентября, 100 реконструированных школ приняли своих учеников.

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