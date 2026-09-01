Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Турции

Россия и Турция продолжают реализацию крупных совместных проектов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

По словам российского президента, отношения между двумя странами развиваются, а экономическое сотрудничество остается на высоком уровне. Москва и Анкара продолжают работу над дальнейшими шагами по строительству АЭС.

Путин также отметил рост числа российских туристов в Турции. По итогам прошлого года страну посетили почти 7 миллионов россиян. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.