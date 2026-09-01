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01 сентября, 17:30

Общество

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

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Зрители телеканала Москва 24 показали, как встретили День знаний

Подведены итоги розыгрыша "Районы, кварталы" телеканала Москва 24. Весь день зрителям показывали район Северное Медведково. Именно там находится парк Яуза, который многие узнали и присылали в качестве ответа, но нужно было назвать именно район.

В районе Северное Медведково живут около 130 тысяч человек. Район входит в Северо-Восточный административный округ. Главная водная артерия здесь река Яуза. Парк "Долина реки Яузы" является жемчужиной Северного Медведкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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