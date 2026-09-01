01 сентября, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"
Подведены итоги розыгрыша "Районы, кварталы" телеканала Москва 24. Весь день зрителям показывали район Северное Медведково. Именно там находится парк Яуза, который многие узнали и присылали в качестве ответа, но нужно было назвать именно район.
В районе Северное Медведково живут около 130 тысяч человек. Район входит в Северо-Восточный административный округ. Главная водная артерия здесь река Яуза. Парк "Долина реки Яузы" является жемчужиной Северного Медведкова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.