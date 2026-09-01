На ж/д станции Мытищи восстановили обрушившийся деревянный настил платформы

На железнодорожной станции Мытищи восстановили деревянный настил платформы, который обвалился под пассажирами утром 1 сентября.

Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), пострадавших нет. Транспортная прокуратура организовала проверку. Сейчас на платформе проводят капитальный ремонт. Конструктивные элементы заменят. На движение поездов ситуация не влияет.

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