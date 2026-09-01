01 сентября, 14:15Происшествия
Локальное повреждение платформы произошло на ж/д станции Мытищи
На ж/д станции Мытищи произошло локальное повреждение элемента одной из платформ. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Пострадавших нет.
Место оперативно огородили, доступ пассажиров к поврежденному участку ограничили, а сам участок восстановили. На платформе проводят капитальный ремонт, конструктивные элементы заменят. На движение поездов ситуация не влияет.
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