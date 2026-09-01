Новости мира: число жертв наводнений в Непале превысило 1 000 человек

Число погибших в результате схода селевого потока в Непале превысило 1 000 человек, сообщают местные власти. Еще около 4,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Поиски 12 россиян, находившихся в районе стихийного бедствия, продолжаются.

В центре Нью-Йорка женщина напала с ножом как минимум на двух человек. Полицейские застрелили ее, сообщают местные СМИ. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

В Бишкеке стартовали VI Всемирные игры кочевников. В соревнованиях участвуют около 3 тысяч спортсменов из 112 стран. Российская сборная входит в число самых многочисленных.

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