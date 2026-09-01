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01 сентября, 12:00

Спорт

Иранский футболист костромского "Спартака" Мохаммади сделал сальто во время матча

Иранский футболист костромского "Спартака" Мохаммади сделал сальто во время матча

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Иранский футболист костромского "Спартака" Надер Мохаммади повторил свое знаменитое сальто во время матча. Также отличился спортсмен Николай Тарасов. Он сумел головой забить гол – единственный в этой игре.

Итоговый счет в матче между костромским "Спартаком" и волгоградским "Ротором" составил 1:0. Необычный вброс мяча из боковой позиции фанаты назвали "иранским кульбитом".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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