01 сентября, 12:00Спорт
Иранский футболист костромского "Спартака" Мохаммади сделал сальто во время матча
Иранский футболист костромского "Спартака" Надер Мохаммади повторил свое знаменитое сальто во время матча. Также отличился спортсмен Николай Тарасов. Он сумел головой забить гол – единственный в этой игре.
Итоговый счет в матче между костромским "Спартаком" и волгоградским "Ротором" составил 1:0. Необычный вброс мяча из боковой позиции фанаты назвали "иранским кульбитом".
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