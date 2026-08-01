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01 августа, 19:15

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На ВДНХ прошли праздничные мероприятия в честь 87-летия

На ВДНХ прошли праздничные мероприятия в честь 87-летия

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В эти выходные, 1 и 2 августа, ВДНХ отмечает 87-летие: для гостей подготовили пять фестивалей, десятки экскурсий, концерты, мастер-классы и выставку автомобилей. Главная выставка страны была открыта в 1939 году и задумывалась как временная, но сегодня это крупнейший музейный комплекс в мире с более чем 20 фонтанами и почти 500 павильонами, 49 из которых – объекты культурного наследия.

С 2014 года в рамках программы "Возрождение ВДНХ" восстановлены 42 здания, включая центральный павильон, Музей Востока, а также павильоны "Азербайджан", "Земледелие", "Карелия" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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