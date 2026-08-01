МВД предупредило о мошенниках, использующих приложения о расположении АЗС

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с использованием поддельных приложений о расположении АЗС. Через такие программы злоумышленники получают удаленный доступ к устройствам пользователей и могут похищать личные данные.

В МВД отмечают, что схема быстро распространяется. Жителям рекомендуют устанавливать приложения только из официальных интернет-магазинов и не переходить по подозрительным ссылкам.

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