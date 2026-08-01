Новости спорта: команды РПЛ начали второй тур чемпионата

В Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) стартовал второй тур. 31 июля "Ростов" обыграл "Родину" со счетом 4:2. Игра проходила на стадионе "Арена Химки".

В Москве до 6 сентября будут работать 3 бесплатных падел-корта. Площадки открыли у станций метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская". Они доступны со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Сергей Агаджанян установил новый силовой рекорд. Спортсмен по прозвищу Русский Халк отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд, одновременно выполняя дополнительные силовые элементы.

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