Лесные пожары приблизились к курортам Турции

Лесные пожары в Турции приблизились к популярным курортным районам. Очаги возгорания зафиксированы в окрестностях Антальи, Кемера и Муглы. Прямой угрозы туристам пока нет, однако местные власти рекомендуют отдыхающим не покидать территории отелей и отказаться от поездок на экскурсии.

Из-за пожаров закрыт участок одной из главных туристических трасс Анталья – Фетхие. Туристы также сообщают о сильном задымлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.