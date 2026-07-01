Новости мира: крупный пожар потушили в турецком Измире

Крупный пожар в турецком Измире потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Управления лесного хозяйства провинции. Несколько дней назад там загорелись сельскохозяйственные территории. Из-за аномальной жары, сухости и ветра пламя перекинулось на соседний лес.

Проливные дожди затопили несколько районов Мумбаи. Под воду ушли подземные переходы и станции метро, сильнее всего пострадали элитные дома. Движение транспорта полностью остановлено на ключевых магистралях. Спасатели занимаются откачиванием воды и уборкой упавших деревьев.

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